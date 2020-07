Foot - PSG

PSG : Icardi et Neymar déroulent face au Havre

Publié le 12 juillet 2020 à 21h05 par La rédaction mis à jour le 12 juillet 2020 à 21h06

Le PSG a réalisé une superbe démonstration lors de son match amical face au Havre, avec une victoire écrasante 9-0 dans un stade avec du public.

Le PSG n’a pas fait de détails lors de sa rencontre amicale face au Havre. Face au public désormais de retour dans les stades, le PSG s’est offert un superbe 9-0 face à des Normands très faibles et totalement dépassés. Mauro Icardi et Neymar y sont allés de leur doublés, tout comme Pablo Sarabia. Mbappé, Idrissa Gueye, et Kalimuendo complètent la liste des buteurs du soir. De quoi parfaitement entrer dans la phase de préparation du quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta…