PSG : Neymar s'enflamme pour la reprise !

Foot - PSG

Alors que le PSG se prépare à enfin retrouver l’ambiance d’un match officiel face au Havre AC en match amical ce samedi, Neymar a affiché son anxiété et son impatience.

Le Paris Saint-Germain affronte le Havre AC ce samedi, en match amical, pour la première fois depuis l’arrêt des compétition. L’occasion pour les hommes de Thomas Tuchel de préparer les finales de coupes nationales qui se tiendront fin juillet face à l’ASSE et à l’Olympique Lyonnais, mais également la Ligue des Champions, qui va arriver en aout prochain. Avant d’affronter les pensionnaires de Ligue 2, Neymar s’est montré heureux de reprendre la compétition. « Nous sommes de retour ! Un match amical avec une sensation de finale, froid dans le ventre, anxieux de commencer le jeu et de toucher le ballon bientôt », a partagé le Brésilien sur son compte Twitter .

We are Back! Amistoso com sensação de final, friozinho na barriga, ansioso pra começar o jogo e encostar na bola logo. Que Deus nos abençoe e nos proteja pic.twitter.com/UxPJGDGuV3