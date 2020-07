Foot - PSG

PSG - Clash : Quand Thomas Meunier tacle le PSG sur Twitter…

Publié le 13 juillet 2020 à 14h45 par G.d.S.S. mis à jour le 13 juillet 2020 à 14h49

Thomas Meunier, qui a quitté le PSG au terme de son contrat en juin, n’a pas manqué de lâcher un petit tacle frontal au club de la capitale via ses réseaux sociaux.

« De la première à la dernière seconde, jouer pour le PSG aura été un privilège. Quatre années formidables dans la plus belle ville du monde ! Des tas de rencontres sur le terrain et en dehors, des bons moments, des grands moments, un apprentissage continu mais surtout, un grand honneur d'avoir été le premier Belge à faire partie de la famille du PSG ». Voilà le message diffusé par Thomas Meunier le 25 juin dernier au moment de faire ses adieux au PSG, lui qui s’est engagé librement avec le Borussia Dortmund après être arrivé au bout de son contrat au Parc des Princes. La page semblait donc tournée, et pourtant…

Meunier tacle le PSG sur le fair-play financier

Alors que l’actualité de ce lundi a notamment été marquée par la décision du TAS de lever la sanction du fair-play financier contre Manchester City, qui était initialement interdit de participation à toutes les compétitions européennes pour les deux ans à venir, Thomas Meunier fait polémique. L’ancien latéral droit du PSG a partagé via son compte Twitter un montage qui dénonce le laxisme du gendarme financier du football européen envers Manchester City et… le PSG ! Un geste qui ne devrait pas du tout plaire aux supporters parisiens…