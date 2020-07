Foot - PSG

PSG : Tuchel satisfait de la victoire face au Havre !

Publié le 12 juillet 2020 à 23h10 par La rédaction

Après la victoire écrasante du PSG face au HAC (9-0), Thomas Tuchel n'a pas caché sa joie de rejouer et de revoir du public. L’entraîneur parisien a également parlé du futur et de ses ambitions.