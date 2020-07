Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola meilleur allié de Leonardo ?

Publié le 15 juillet 2020 à 17h30 par A.C.

Leonardo et Mino Raiola se connaissent très bien et cet été, ils pourraient bien boucler quelques jolis coups pour le Paris Saint-Germain.

Le mercato est officiellement fermé en France, mais cela n’empêche pas Leonardo de travailler activement sur plusieurs dossiers. Le 29 mai dernier, nous vous dévoilions certains noms de la short-list du directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui se concentre pour le moment sur le milieu de terrain. Il y a bien-sûr Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio, mais également Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma ou encore Ismaël Bennacer du Milan AC. Des négociations ont débuté pour les trois, mais tout pourrait être repoussé au mois d’aout. Ainsi, Leonardo pourrait décider de renforcer d’autres secteurs du PSG. Ça tombe bien, Mino Raiola pourrait bien l’aider au cours de ce mercato estival...

Raiola et Leonardo peuvent faires des grosses affaires cet été !