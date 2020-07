Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Deux clubs anglais sur Aréola !

Publié le 2 juillet 2020 à 9h00 par Alexis Bernard

De retour de prêt après une saison au Real Madrid, Alphonse Aréola se retrouve courtisé par plusieurs écuries de Premier League.

Prêté au Real Madrid pour être la doublure de Thibault Courtois, Alphonse Aréola ne sera pas conservé par les Merengue . Mais le champion du monde ne sera pas gardé, non plus, par le PSG, qui souhaite le vendre cet été. Et parmi les possibles destinations, on retrouve l’Angleterre, avec deux clubs intéressés par son profil.

Newcastle et Chelsea regardent le dossier

Selon nos informations, Alphonse Aréola plaît à Newcastle et Chelsea. Deux clubs qui cherchent à se renforcer au poste de gardien de but. Si aucun n’a entrepris de démarche auprès du PSG ou encore de son entourage, le dossier pourrait prendre forme dans les semaines à venir. Géré par Mino Raiola, Alphonse Aréola sait qu’il n’aura aucun mal à trouver une porte de sortie cet été. A 27 ans, le Parisien a encore trois années de contrat à Paris. La perspective d’un « joli » transfert pour Leonardo, qui a besoin de quelques ventes pour financer sa campagne de recrutement..