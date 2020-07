Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez met les choses au clair sur Lautaro Martinez !

Publié le 15 juillet 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a officialisé sa volonté de recruter Lautaro Martinez par la voie de son président Josep Maria Bartomeu, Luis Suarez a bien expliqué que la perspective de voir arriver un concurrent direct à son poste ne l’effrayait pas et qu’il ferait son possible pour accueillir l'Argentin comme il se doit.

« Le mercato qui se présentera cet été sera très différent. Les grands clubs seront limités par les problèmes économiques, mais le Barça est toujours un acteur du mercato. Dans le cas de Lautaro, la négociation est arrêtée pour l'instant, nous avons parlé avec Inter il y a quelques semaines », a expliqué ce dimanche Josep Maria Bartomeu dans un entretien accordé à TV3 , officialisant ainsi la volonté annoncée de longue date du FC Barcelone d’enrôler Lautaro Martinez. Face au net déclin physique de Luis Saurez, qui n’incarne plus l’avenir au Barça du haut de ses 33 ans, le club catalan a donc jeté son dévolu sur l’attaquant argentin de 22 ans évoluant à l’Inter. Bien que les négociations soient à l’arrêt pour l’instant à en croire les propos du président des Blaugrana , la presse catalane persiste à expliquer que celui qu’on surnomme El Toro est la grande priorité de recrutement du FC Barcelone pour cet été. Et si on aurait pu penser que Luis Suarez pourrait être gêné par le fait de voir débarquer un concurrent direct à son poste, l’ancien joueur de Liverpool a tenu à calmer les choses en ouvrant grand la porte à l’arrivée de Lautaro Martinez.

« S'il vient, on est là pour l’aider »