Mercato - Barcelone : Luis Suarez ouvre les portes du Barça à Lautaro Martinez !

Publié le 14 juillet 2020 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 14 juillet 2020 à 22h33

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone négocie pour recruter Lautaro Martinez, perçu comme le successeur idéal de Luís Suarez (33 ans). Ce dernier a d'ailleurs tenu à donner son opinion concernant cette possible arrivée de l'Argentin.

« Dans le cas de Lautaro, la négociation est arrêtée pour l'instant, nous avons parlé avec inter il y a quelques semaines. Nous sommes dans une phase d’analyse », expliquait Josep Maria Bartomeu concernant Lautaro Martinez. Ciblé comme la priorité numéro une, Barcelone négocie depuis des semaines avec l’Inter Milan pour obtenir l’attaquant argentin mais les deux clubs ne sont pas sur la même longueur d’onde. Il n'empêche que Lautaro Martinez est attendu en Catalogne. Et ce mardi, c'est Luis Suarez qui a tenu à ouvrir la porte à son possible successeur en Catalogne…

« C’est un grand joueur »