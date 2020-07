Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il accepter un échange entre Neymar et Dembélé ?

Publié le 16 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction

Selon les dernières informations venues d’Espagne, le PSG pourrait accepter un échange entre Neymar et Ousmane Dembélé + 80M€. Faut-il vraiment valider cette opération pour le club de la capitale ?

En Espagne, on continue encore et toujours d’alimenter le feuilleton Neymar. Avec le contexte actuel et les difficultés financières du FC Barcelone, cela semble difficile de voir le joueur du PSG faire son retour en Catalogne cet été. Il n’empêche que de l’autre côté des Pyrénées, on persiste à dire que le Brésilien souhaiterait toujours revenir au Barça, 3 ans après son départ tumultueux pour le club de la capitale. Mais encore faut-il que le Barça ait les moyens. Actuellement concentrés sur le dossier Lautaro Martinez, les Blaugrana pourraient avoir du mal à assumer 2 opérations d’une telle envergure cet été. Mais l’espoir serait toujours là pour Josep Maria Bartomeu et ses collaborateurs, qui continueraient à travailler sur ce dossier Neymar.

Neymar contre Dembélé ?

Pour le FC Barcelone, la question est donc de savoir comment se mettre d’accord avec le PSG pour Neymar. Selon les dernières informations en Espagne, le plan du Barça serait de proposer Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ou encore Samuel Umtiti dans la balance. Un deal qui pourrait bien intéresser Leonardo et le club de la capitale puisque la porte pourrait bien s’ouvrir avec un deal composé de 80M€ et Dembélé. La solution aurait-elle donc enfin été trouvée ? Serait-ce mieux d’inclure Antoine Griezmann dans la balance ? Encore faut-il aussi que le Barça trouve cette somme car les finances font actuellement défaut.



Alors, faut-il accepter un échange entre Neymar et Dembélé ?