Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle crucial de Neymar pour l’avenir de Mbappé ?

Publié le 16 juillet 2020 à 19h30 par B.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé semble encore loin d’une prolongation de contrat, de quoi inquiéter le club de la capitale. Ainsi, la direction étudierait toutes les options pour conserver le natif de Bondy, et cela pourrait jouer sur l’avenir de Neymar.

Le PSG va-t-il devoir choisir entre Kylian Mbappé et Neymar ? Les deux stars arrivées dans la capitale en 2017 voient leur contrat se rapprocher de la fin (2022), et les négociations trainent pour leur prolongation. Comme vous l’a expliqué le 10 Sport ce jeudi, cela va mieux entre le PSG et Neymar. L’international brésilien n’est plus déterminé à quitter Paris et pourrait ainsi poursuivre sa carrière du côté du Parc des Princes. Néanmoins, l’entourage du joueur assurait dernièrement ne pas avoir été approché pour un nouveau contrat. Concernant Kylian Mbappé, la situation est différente puisque le Qatar souhaite absolument prolonger le natif de Bondy, mais ce dernier continue de faire la sourde oreille malgré les nombreuses approches de la direction. L’incertitude plane donc toujours sur l’avenir des deux stars, ce qui pourrait inciter le PSG à prendre une décision radicale.

Le plan fou du Barça pour Neymar

Présent sur le plateau d’ El Chiringuito ce mardi, Eduardo Inda a lâché une bombe sur les plans du PSG. Alors que le FC Barcelone garde l’espoir de rapatrier Neymar, le club culé aurait approché le PSG afin d’évoquer une nouvelle fois un échange incluant l’international brésilien, et les Parisiens ne seraient pas opposés à cette idée. Un pack Griezmann/Umtiti et Dembélé/Umtiti aurait ainsi été proposés aux décideurs du PSG, mais ces derniers auraient une autre idée en tête. Le directeur d’ OK Diario a en effet indiqué que le club français serait prêt à envisager le départ de sa star brésilienne si le Barça proposait les services d’Ousmane Dembélé en plus d’un chèque de 80M€, dans un but bien précis.

Ousmane Dembélé décisif pour l’avenir de Kylian Mbappé