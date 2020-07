Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coutinho voit une nouvelle porte se fermer

Publié le 16 juillet 2020 à 17h00 par Th.B.

Annoncé de retour en Premier League et plus précisément du côté d’Arsenal, Philippe Coutinho ne devrait pas quitter le FC Barcelone pour rejoindre les Gunners pour une raison précise.

Arrivé à l’hiver 2018 contre un chèque de 160M€, bonus compris, Philippe Coutinho a été l’un des joueurs les plus en vus et les plus demandés sur le marché des transferts. Depuis son transfert au FC Barcelone, sa cote a grandement diminué. Prêté au Bayern Munich pour l’intégralité de la saison, Philippe Coutinho va faire son grand retour en Catalogne cet été, où il ne serait cependant plus le bienvenu. Afin de rebondir, Coutinho pourrait compter sur le bon souvenir qu’il a laissé en Premier League lors de son passage à Liverpool. D’après divers médias, Arsenal serait une possibilité, mais cette opération serait en l’état irréalisable pour les Gunners .

Arsenal n’aurait aucune chance de recruter Coutinho