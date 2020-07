Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler un dossier sensible ?

16 juillet 2020

Courtisé par la plupart des cadors européens, El Chadaille Bitshiabu devrait bien poursuivre sa formation au PSG.

Après avoir perdu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le PSG craint le départ d'El Chadaille Bitshiabu. À 15 ans, le défenseur qui mesure déjà 1m96 pour 96 kg est courtisé par le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich ou encore le Milan AC, de quoi inciter Leonardo à rapidement se mettre d’accord avec l’entourage du joueur pour la signature d’un premier contrat aspirant, ce qui semble être la volonté du père de Bitshiabu : « les négociations se passent bien, notre priorité est de rester au PSG. On souhaite qu'il poursuive sa formation en France et se sente bien dans ses bottes. Nous souhaitons qu'il signe un contrat pro lorsqu'il aura 16 ans (en mai 2021). À 15 ans, l'aspect humain est plus important que l'aspect financier, on veut que mon fils devienne un bon footballeur ».

