Mercato - PSG : Le clan de cette pépite de Leonardo fait une grande annonce !

Publié le 15 juillet 2020 à 17h15 par B.C.

Très convoité à l'étranger, El Chadaille Bitshiabu donne pour l'instant sa préférence au PSG comme l'a expliqué son père. Mais le danger reste tout de même présent pour l'avenir du défenseur de 15 ans.

Après les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le PSG ne veut pas connaître le même scénario avec ses autres grands espoirs. Pourtant, le danger est présent concernant certains d'entre eux, notamment El Chadaille Bitshiabu. Né en 2005, le défenseur vient de fêter ses 15 ans et s'est déjà illustré aux yeux de nombreux cadors européens. Il faut dire que le gaucher a un profil pour le moins atypique à son âge, en mesurant déjà 1m95 pour 96kg. Malgré tout, l'entourage d'El Chadaille Bitshiabu a envoyé un message rassurant à Leonardo.

Malgré les prestigieux prétendants, le clan Bitshiabu privilégie le PSG