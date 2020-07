Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone, Real... La bataille est lancée pour David Alaba !

Publié le 15 juillet 2020 à 14h30 par Bernard Colas

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le Bayern Munich, David Alaba semble encore loin d'une prolongation, de quoi ouvrir la porte à un départ cet été. Plusieurs clubs sont positionnés, dont le PSG, mais cela serait encore loin d'être gagné pour Leonardo.

Cet été, le PSG va devoir se montrer actif pour se renforcer. Le club va en effet perdre plusieurs joueurs en fin de contrat durant l'été, à l'instar de Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, tandis que Tanguy Kouassi, Edinson Cavani ou Thomas Meunier ont déjà plié bagage. Ainsi, le club veut recruter dans certains secteurs de jeu, et notamment en défense. Comme vous l'a expliqué le 10 Sport, Leonardo multiplie les prises de renseignements avec des défenseurs à l'instar de Jean-Clair Todibo et Dayot Upamecano, mais un autre joueur ferait de l’œil à l'Italo-brésilien. Depuis plusieurs semaines, la presse allemande fait état d'un intérêt du PSG pour David Alaba, l'international autrichien polyvalent du Bayern Munich, et il y aurait une réelle ouverture.

Une occasion en or cet été

En effet, les négociations pour la prolongation de David Alaba au Bayern Munich bloquent comme l'explique Bild . Lié au club allemand jusqu'en juin 2021, l'Autrichien souhaiterait obtenir une revalorisation salariale en cas de prolongation afin d'obtenir au moins 20M€ par saison, une somme bien trop élevée aux yeux des dirigeants bavarois. Ainsi, un départ du joueur de 28 ans serait envisageable cet été pour permettre au Bayern de récupérer une indemnité de transfert. La situation contractuelle d'Alaba amènerait son club à ne pas se montrer trop gourmand, ne réclamant qu'une indemnité de 36M€, un montant relativement bas compte tenu du niveau du défenseur, aussi bien capable de jouer sur le flanc gauche que dans l'axe. Une situation idéale pour le PSG, qui vient d'alléger sa masse salariale avec les fins de contrat d'Edinson Cavani et Thiago Silva et qui voit là une possibilité de se renforcer pour moins de 40M€, mais...

David Alaba vise l'Espagne, mais ça s'annonce compliqué