Mercato - PSG : Un énorme danger se profile pour David Alaba

Publié le 15 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Intéressé par un renfort de David Alaba, le PSG pourrait toutefois ne pas faire le poids face à l’un de ses concurrents.

A la recherche de renfort en défense, Leonardo regarderait notamment du côté du Bayern Munich. Alors que la piste Lucas Hernandez a été évoquée, son coéquipier, David Alaba, aurait lui aussi tapé dans l’oeil du PSG. Polyvalent, l’Autrichien n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich. Et alors que sa situation contractuelle est floue, le club de la capitale aurait coché cette grosse opportunité pour ce mercato. Toutefois, le PSG serait loin d’être le seul à penser à Alaba. Alors que l’Inter Milan et Manchester City seraient aussi intéressés, un autre cador pourrait tout faire basculer.

Avantage Barcelone ?