Mercato - Real Madrid : Le vestiaire de Manchester United prend position pour Pogba !

Publié le 15 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

L’avenir de Paul Pogba continue d’alimenter les rumeurs mercato. Mais du côté de Manchester United, on espère bien voir le Français continuer.

A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Paul Pogba ? Retenu par Manchester United l’été dernier, le Français est toujours annoncé sur le départ. Toutefois, les envies d’ailleurs du joueur de 27 ans ne seraient plus si concrètes que cela. En effet, alors que Pogba a retrouvé le sourire et les terrains avec les Red Devils, il envisagerait désormais la possibilité de prolonger son contrat avec Manchester United. Alors que tout le monde le voyait partir prochainement, le champion du monde pourrait donc continuer à écrire son histoire avec les Mancuniens, ce qui ne devrait pas déplaire à Nemanja Matic.

« Je serai heureux de le voir à Manchester United pendant longtemps »