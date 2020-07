Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne pouvait rien faire pour Kouassi...

Publié le 15 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Tanguy Kouassi a finalement rejoint le Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge assure ne pas voir jouer de mauvais tour au PSG.

Depuis quelques jours c'est officiel, Tanguy Kouassi portera désormais les couleurs du Bayern Munich. Le jeune défenseur formé au PSG a décidé de ne pas signé son premier contrat professionnel avec le club de la capitale malgré le temps de jeu conséquent offert par Thomas Tuchel la saison dernière. Un choix qui n'a pas manqué de faire parler, d'autant plus qu'Adil Aouchiche a lui aussi décidé de ne pas signer avec le PSG. Mais Karl-Heinz Rummenigge assure que son intention n'était pas de jouer un sale tour aux Parisiens.

«Il ne souhaitait pas prolonger son aventure au Paris-Saint-Germain»