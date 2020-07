Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel aurait bouclé l'arrivée d'un attaquant !

Publié le 15 juillet 2020 à 15h45 par A.M.

Toujours en quête de renforts à bas coût, l'AS Saint-Etienne aurait bouclé l'arrivée de Papalélé (22 ans), dont le contrat à Porto a pris fin le 30 juin.

Cet été, il ne faut pas attendre à des folies à l'AS Saint-Etienne. Claude Puel l'a révélé, les Verts seront actifs et essentiellement sur le marché des jeunes joueurs avec des prêts où des arrivées libres. C'est ainsi que Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans) ont débarqué gratuitement, tandis que et Yvan Neyou (23 ans) a été prêté par Braga. Désormais, la priorité de Claude Puel est désormais Adil Aouchiche (17 ans) qui n'a pas signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Cependant, c'est un autre joueur qui serait proche de débarquer.

Papalélé arrive à l'ASSE