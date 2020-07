Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le club jette un froid pour l'avenir de Stéphane Ruffier !

Publié le 15 juillet 2020 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 15 juillet 2020 à 8h33

Alors que Stéphane Ruffier aurait refusé de s’entraîner avec l’AS Saint-Etienne, le club serait en pleine réflexion quant aux répercussions que pourrait prendre cet acte qualifié de « manquement ».

La situation ne s’arrange pas à l’AS Saint-Etienne. Notamment au niveau des gardiens de but. Stéphane Ruffier, portier incontournable du club depuis 2011, avait été relégué à la deuxième place de la hiérarchie par Claude Puel ces derniers mois. Le Français est alors parti pour devenir la doublure de Jessy Moulin. Et alors qu'il ne possède plus qu’une année de contrat chez les Verts , Ruffier devait rencontrer sa direction au sujet de son avenir. Un licenciement serait une option possible. Après avoir appris ces nouvelles, l’ancien de l’ASSE Rémy Cabella a tenu à défendre son ex-coéquipier. Mais un élément ne plaiderait pas en la faveur du gardien…

Ruffier aurait refusé de s’entraîner, l’ASSE réagit