Mercato - PSG : Le PSG a totalement relancé l’avenir de David De Gea !

Publié le 15 juillet 2020 à 7h15 par T.M.

Devenu le gardien le mieux payé du monde en septembre dernier grâce à son nouveau contrat, David De Gea pourrait notamment dire merci au PSG. Explications.

Ces derniers mois, le PSG avait un grand problème avec ses gardiens. Leonardo a finalement réussi à résoudre cela en attirant Keylor Navas lors du dernier mercato estival. Le Costaricien est débarqué en provenance du Real Madrid, apportant tout de suite plus de solidité dans les cages de Thomas Tuchel. Mais d’autres pistes ont été explorées par le club de la capitale. André Onana (Ajax Amsterdam), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) ou même David De Gea (Manchester United) ont été évoqués dans le viseur du PSG. L’Espagnol n’a finalement pas quitté les Red Devils, prolongeant même son contrat avec à la clé un salaire XXL qui fait de lui le gardien le mieux payé du monde. Un dénouement qui aurait d’ailleurs été influencé par le PSG.

Le PSG a coûté cher à Manchester United