Mercato - ASSE : Cabella monte au créneau pour Stéphane Ruffier !

Publié le 15 juillet 2020 à 7h30 par T.M.

Le divorce se rapprocherait entre l’ASSE et Stéphane Ruffier. Et face aux derniers événements, Rémy Cabella, ancien joueur des Verts, a volé au secours du gardien stéphanois.

Rien ne va plus entre l’ASSE et Stéphane Ruffier. Alors que Claude Puel avait déjà décidé de reléguer le Français dans la hiérarchie des gardiens, le départ du Stéphanois pourrait finalement se rapprocher pour ce mercato estival. En effet, selon les dernières informations, les Verts auraient initié une procédure de mise à pied à l’encontre de Ruffier. Prochainement, le portier de 33 ans devrait rencontrer sa direction, qui pourrait décider de le licencier, alors qu’il a encore un an de contrat. Pour Stéphane Ruffier, l’aventure dans le Forez pourrait donc se terminer sur un point noir. Un énorme rebondissement qui n’a pas manqué de faire réagir Rémy Cabella, qui a connu le gardien lors de son passage à l’ASSE.

« Respect à lui »