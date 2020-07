Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Coup de tonnerre pour l’avenir de Stéphane Ruffier ?

Publié le 14 juillet 2020 à 18h45 par T.M.

Relégué au rang de numéro 2 par Claude Puel, Stéphane Ruffier pourrait bien voir son avenir à l’ASSE s’obscurcir dans les heures à venir.

Depuis 2011, Stéphane Ruffier garde avec brio les buts de l’ASSE. Toutefois, ces derniers mois, cette histoire d’amour entre les Verts et le Français a tourné au fiasco. La raison ? Claude Puel. En effet, entre Ruffier et le technicien français, les tensions sont énormes et lors des derniers matchs de l’ASSE, le portier de 33 anas avait même été écarté. Et cela ne va pas s’arranger pour l’ancien de l’AS Monaco. En effet, Puel a été clair concernant la hiérarchie de ses gardiens. La saison prochaine, c’est Jessy Moulin qui sera le numéro 1, obligeant ainsi Stéphane Ruffier à jouer les doublures. Toutefois, ce n’est visiblement pas dans le Forez que s’inscrirait son avenir, alors que Le 10 Sport vous expliquait que le Stéphanois n’avait aucune intention de partir.

Ruffier bientôt mis à pied ?

Claude Puel ne compte donc pas sur Stéphane Ruffier et cela pourrait encore plus criant que jamais prochainement. En effet, selon les informations de Manu Lonjon, le gardien de l’ASSE aurait rendez-vous avec la direction des Verts mercredi prochain en vue d’une mise à pied. De quoi pousser un peu plus Ruffier vers la sortie à l’occasion de ce mercato estival…