Mercato - ASSE : Une issue radicale envisagée pour Ruffier ?

Publié le 14 juillet 2020 à 20h45 par A.C.

L’histoire entre Stéphane Ruffier et l’ASSE, qui dure depuis 2011, pourrait ne pas connaitre une fin des plus heureuses.

L’arrivée de Claude Puel a été fatale pour Stéphane Ruffier. Titulaire indiscutable au poste du gardien ces dernières années et même considéré à un moment comme l’un des meilleurs de Ligue 1 à ce poste, le joueur de l’ASSE a été relégué sur le banc des remplaçants par son entraineur. Manu Lonjon a d’ailleurs récemment annoncé que Saint-Étienne pourrait décider de mettre à pied Ruffier, qui ne rentre décidément pas dans les plans de Puel.

Ruffier et Puel irréconciliables