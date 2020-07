Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Une nouvelle recrue pour Vieira ?

Publié le 14 juillet 2020 à 19h29 par La rédaction

Très actif dans ce mercato, l'OGC Nice serait sur le point d’accueillir une nouvelle recrue. Il devrait s'agir de Jordan Lotomba en provenance des Young Boys.