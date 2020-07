Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE surclasse le FC Barcelone pour une pépite parisienne !

Publié le 16 juillet 2020 à 15h30 par La rédaction

Après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel au PSG, Adil Aouchiche a décidé de quitter le club afin de tenter un nouveau challenge, à l’image de son coéquipier Tanguy Kouassi. Et l’ASSE pourrait bien avoir surclassé le FC Barcelone pour la pépite du milieu de terrain parisien…

Le feuilleton Adil Aouchiche devrait rapidement prendre fin. Le jeune milieu de terrain du PSG a décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le club parisien à l’issue de la saison. Comme révélé par le10sport.com , le jeune international français U18 est tout proche de s’engager avec l’ASSE la saison prochaine. Une tendance confirmée aujourd’hui par RMC Sport, qui affirme qu’Adil Aouchiche devrait signer son premier contrat professionnel de 3 ans avec l’ASSE dimanche ou lundi. Le jeune Titi parisien avait quitté la capitale dans un contexte tendu, puisque le milieu de terrain parisien a quitté le cocon à peine trois semaines après Tanguy Kouassi, qui s’est envolé direction le Bayern Munich, lui aussi libre de tout contrat. Et l’ASSE est tout proche de réaliser un très joli coup…

Claude Puel, facteur déterminant dans la négociation

Ainsi, comme révélé par RMC Sport, Adil Aouchiche devrait débuter son nouveau chapitre de sa carrière la semaine prochaine. Et l’entraîneur de l’ASSE aurait eu un rôle déterminant dans la transaction. En effet, le coach français aurait su convaincre Aouchiche que ce dernier ferait le meilleur choix possible en signant à Saint-Etienne, club grâce auquel il aurait une grande marge de progression, mais aussi plus de temps de jeu qu’à Paris. Passé par l’OL ou encore l’OGC Nice, Puel a toujours donné sa chance aux jeunes, facteur qui aurait pu s’avérer déterminant dans ce dossier. L’entraîneur stéphanois, qui souhaite réaliser une grande révolution dans son effectif, aurait choisi de miser de nouveau sur la jeunesse afin de renforcer son équipe, et cette fois-ci à petit prix, puisqu’Aouchiche débarque dans le Forez gratuitement. Pourtant, la concurrence était rude…

