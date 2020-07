Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel tacle publiquement Stéphane Ruffier !

Publié le 16 juillet 2020 à 14h00 par La rédaction mis à jour le 16 juillet 2020 à 14h05

Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur de l’ASSE Claude Puel a taclé le comportement de Stéphane Ruffier. Il a également jeté un énorme froid sur l'avenir du gardien emblématique des Verts.

En grande difficulté à l’AS Saint-Etienne depuis plusieurs mois, Stéphanie Ruffier ne vit pas ses meilleurs moments chez les Verts , et son avenir semble plus que jamais remis en question. En effet, il avait été mis à pied à titre conservatoire à cause d'un retard à l'entraînement. De plus, les dernières tendances annonçaient une rupture de contrat à l’amiable entre l’ASSE et Ruffier. Présent en conférence de presse ce jeudi, Claude Puel a tenu à mettre les choses au clair, et n'a pas manqué de tacler son joueur.

« Il se pénalise tout seul »