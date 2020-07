Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce club de Ligue 1 qui évoque la piste Stéphane Ruffier...

Publié le 16 juillet 2020 à 7h30 par La rédaction

En conflit avec la direction stéphanoise, Stéphane Ruffier a été mis à pied par l’ASSE. Son avenir ne semble ainsi plus s’écrire dans le Forez. Du côté de Montpellier, Michel Der Zakarian a évoqué ce dossier Ruffier.

Stéphane Ruffier ne coule pas vraiment des jours paisibles à l’ASSE. Critiqué à maintes reprises tout au long de la saison par Claude Puel, le portier stéphanois a perdu sa place de numéro 1 au profit de Jessy Moulin en cours de saison à Saint-Etienne. Et cela ne s'arrange pas pour lui. L’international français a désormais été mis à pied pas les dirigeants stéphanois, et le divorce entre Ruffier et l’ASSE semble plus proche que jamais. Et comme révélé par le10sport.com , Montpellier s’intéresse beaucoup à lui…

« C’est un très grand gardien »