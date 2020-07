Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’active pour cette piste défensive de Leonardo !

Publié le 16 juillet 2020 à 7h15 par A.C.

Luca Pellegrini, latéral gauche de la Juventus prêté à Cagliari, pourrait voir son avenir prendre une nouvelle tournure.

Layvin Kurzawa a prolongé avec le Paris Saint-Germain, alors que tout laissait penser à un départ. Pourtant, le10sport.com vous a expliqué que Leonardo cherche toujours un latéral gauche. Pourquoi ? Parce que Thomas Tuchel penserait à position Juan Bernat plus haut sur le terrain. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG suit actuellement Luca Pellegrini, prêté par la Juventus à Cagliari depuis l’été dernier. Mais l’Italien pourrait finalement poursuivre sa carrière en Serie A.

La Juve et ne Napoli négocieraient pour un échange Milik/Pellegrini