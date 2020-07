Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce crack qui justifie son départ du PSG !

Publié le 16 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs au sein de la formation du PSG, Arthur Zagre avait finalement décidé de rejoindre l'AS Monaco l'été dernier. Un choix qu'il explique.

L'été dernier, Leonardo a fait le choix de laisser filer de nombreux jeunes joueurs. C'est ainsi que Moussa Diaby (15M€, Bayer Leverkusen), Christopher Nkunku (13M€, RB Leipzig), Timothy Weah (10M€, LOSC), Stanley Nsoki (12M€, OGC Nice) ou encore Arthur Zagre (10M€, AS Monaco) sont tous partis l'été dernier. Le jeune latéral gauche a été l'un des derniers à quitter le PSG pour rejoindre le club du Rocher, et il justifie son choix.

«On voulait un autre club pour avoir du temps de jeu»