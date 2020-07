Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça chauffe entre Ruffier et Saint-Étienne !

Publié le 15 juillet 2020 à 18h45 par A.C.

Les choses ne semblent pas du tout s’arranger entre l'ASSE et Stéphane Ruffier, mis à pied récemment par le club.

C’est l’escalade. Après que Claude Puel l’ait destitué de son poste de titulaire dans les cages stéphanoises, Stéphane Ruffier voit sa situation s’empirer de jour en jour. Mardi, L’Équipe a en effet annoncé que le gardien a été mis à pied par l’ASSE, à cause notamment d’un retard à un entrainement. Le quotidien évoque d’ailleurs des issues radicales, comme un licenciement pour faute grave. Manu Lonjon a ainsi laissé entendre que Ruffier, dégouté par le comportement de Saint-Étienne, pourrait même mettre un terme à sa carrière.

Ruffier refoulé du centre d’entrainement ?