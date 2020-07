Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Prolongation, Payet… Steve Mandanda lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 15 juillet 2020 à 18h30 par T.M.

A 35 ans, Steve Mandanda est bien évidemment proche de la fin. Toutefois, à l’OM, on espère le voir encore quelques saisons et le prolonger pour cela. De quoi faire réagir le champion du monde, qui s’est d’ailleurs prononcé sur la possibilité d’imiter Dimitri Payet.

A l’OM, l’avenir de plusieurs joueurs fait énormément parler. Et c’est aussi le cas pour Steve Mandanda. Redevenu le dernier rempart infranchissable des Phocéens, l’international français arrive toutefois à un tournant. A 35 ans, le Marseillais n’a plus qu’une année de contrat. Faut-il alors le prolonger, lui qui est pourtant proche de la fin ? A cette question, André Villas-Boas n’avait pas hésité pour la réponse. Après avoir évoqué la prolongation de Dimitri Payet, l’entraîneur assurait : « J’espère qu’on pourra faire celle de Steve (Mandanda) le plus tôt possible ». D’ailleurs, le geste fort du Réunionnais, qui a prolongé en acceptant de réduire son salaire, pourrait bien donner des idées pour la prolongation de Steve Mandanda. Le cadre de Villas-Boas est-il donc prêt à continuer à l’OM, tout en gagnant moins ?

« Le plus important c'est d'avoir la confiance des dirigeants, la confiance de l'entraîneur »

Sacré Phocéen d’Or 2020, Steve Mandanda s’est confié au Phocéen . Et forcément, son avenir s’est retrouvé au coeur de l’échange. Interrogé sur la volonté des fans et de dirigeants de le voir prolonger le gardien de l’OM a alors expliqué : « Du côté des dirigeants, il n'y a jamais eu de souci de ce côté-là. Ce sont les médias qui ont décidé que de faire des sondages, de discuter, à un moment donné il faut taper sur Mandanda, il faut dire... Et vous savez aussi que vous avez une influence énorme sur les supporters et sur les gens qui suivent le foot tout simplement. En lisant un article négatif et en posant une question derrière, forcément elle sera orientée. La même question à la suite d'un article positif, l'orientation est toute faite aussi. Le plus important c'est d'avoir la confiance des dirigeants, la confiance de l'entraîneur et d'essayer de faire au mieux pour rendre cette confiance ». Mandanda a donc la confiance de l’OM. Que manque-t-il alors pour le voir parapher ce nouveau contrat ?

« Ce n'est pas un secret que de dire que oui j'aimerais rester et finir ici »