Mercato - Barcelone : Cet argument qui rapproche Lautaro Martinez du Barca !

Publié le 16 juillet 2020 à 15h00 par La rédaction

Longtemps évoqué dans un éventuel échange avec Lautaro Martinez, Junior Firpo pourrait décider de signer à l’Inter Milan pour percevoir un salaire deux fois plus conséquent qu'au FC Barcelone.

Le dossier Lautaro Martinez (22 ans) ne cesse de faire du bruit cet été. Pisté par le FC Barcelone qui aimerait le recruter dans l’optique de succéder progressivement à Luis Suarez, le buteur argentin semble toujours loin du Barça. De plus, le président du club catalan Josep Bartomeu avait annoncé il y a quelques jours que les négociations entre son club et l’Inter Milan étaient à l’arrêt. Les discussions entre les deux clubs sont compliquées, un deal comprenant Junior Firpo et la somme de 70M€ avait été évoqué en Catalogne pour l’Argentin. Et une raison pourrait pousser le latéral gauche à quitter le Barça…

L’Inter pourrait doubler le salaire de Firpo