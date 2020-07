Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steve Mandanda valide une piste pour sa succession !

Publié le 16 juillet 2020 à 13h15 par T.M.

Alors que Steve Mandanda pourrait prolonger, l’OM doit aussi penser à l’avenir. Et le portier de Villas-Boas a évoqué une piste pour venir le remplacer dans les buts du Vélodrome.

A un an de la fin de son contrat, Steve Mandanda voit son avenir à l’OM revenir souvent au coeur des rumeurs. Mais à 35 ans, le Français pourrait ne pas raccrocher tout de suite puisqu’une prolongation de contrat pourrait être à prévoir. D’ailleurs, ce mercredi, pour Le Phocéen , Mandanda a fait le point sur son avenir à l’OM, assurant notamment : « Ce n'est pas un secret que de dire que oui j'aimerais rester et finir ici. Maintenant, on va voir comment ça va se passer comment ça va évoluer. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de discussions médiatiques à faire. Je suis tranquille, serein, on va voir comment l'avenir va se passer. Sincèrement, je ne me fixe pas de limites ». Il n’empêche que l’OM doit penser aussi à l’après et pour cela, les Phocéens peuvent compter l’approbation de leur gardien.

« C’est le plus logique »