Mercato - OM : Villas-Boas tente un double coup... à Manchester United !

Publié le 16 juillet 2020 à 12h15 par A.M.

Toujours en quête de recrues à moindre coût, l'OM négocierait avec Manchester United pour les prêts de Diogo Dalot et Marcos Rojo.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir se montrer malin pour son recrutement. Et pour cause, en plus des difficultés financières du club phocéen, le départ d'Andoni Zubizarreta n'a toujours pas été compensé et l'OM avance donc sur son mercato sans directeur sportif. Et pourtant, André Villas-Boas est pour le moment très actif et s'en sort bien puisqu'après avoir attiré Pape Gueye, libre de tout contrat, les Olympiens sont proches de boucler le prêt de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund. Et visiblement, l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et continue à prospecter afin de se renforcer à moindre coût.

Négociations pour les prêts de Dalot et Rojo

Et l'idée des prêts semble clairement plaire à l'Olympique de Marseille. En effet, selon les informations de Paul Tavares, conseiller sportif et consultant pour La Chaîne L'Equipe , le club phocéen négocie actuellement avec Manchester United pour les prêts de Diogo Dalot (21 ans) et Marcos Rojo (30 ans). Le premier, sous contrat jusqu'en 2023 avec les Red Devils , bénéficie d'un faible temps de jeu et pourrait être tenté par l'idée d'évoluer sous les ordres de son compatriote André Villas-Boas et pourrait ainsi compenser le départ attendu de Bouna Sarr au poste de latéral droit. La situation de Marcos Rojo (30 ans) est différente. L'international argentin sort d'un prêt à Estudiantes de La Plata et voit son contrat à Manchester United finir en juin 2021, ce qui pourrait offrir une fenêtre de tir à l'OM. Quoi qu'il en soit, le club phocéen semble bien décidé à explorer le marché des prêts cet été.