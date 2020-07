Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas serait tout proche de boucler sa nouvelle recrue !

Publié le 16 juillet 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 16 juillet 2020 à 8h16

Annoncé dans le collimateur de l’OM depuis quelques jours, le défenseur argentin du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi, se rapprocherait plus que jamais de la formation d’André Villas-Boas sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Alors que le mercato estival de l’OM s’annonce particulièrement agité, André Villas-Boas pourrait notamment perdre gros en défense centrale puisque Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara seraient très courtisés sur le marché, et ne pourront pas être retenus en cas d’offre satisfaisante. Du coup, le club phocéen s’active pour attirer du sang neuf dans ce secteur : Alvaro Gonzalez a été définitivement recruté après une saison convaincante en prêt, et l’OM se rapprocherait plus que jamais d’un autre profil étranger…

Un seul point à régler pour finaliser Belardi ?