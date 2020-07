Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho est bien parti pour recruter un joueur de Villas-Boas !

Publié le 16 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

L’OM étant dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs durant le mercato estival, Morgan Sanson est plus que jamais concerné. Et son départ en Premier League semble clairement se préciser…

Au même titre que Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara, Morgan Sanson fait l’objet de nombreuses convoitises pour cet été, et le milieu de terrain de l’OM semble donc plus que jamais se diriger vers un départ. Alors que la direction du club phocéen va devoir boucler plusieurs ventes durant le mercato estival, Sanson l’a bien compris et il collabore désormais avec Pini Zahavi afin que le célèbre agent lui trouver un point de chute en Premier League cet été. Un objectif qui semble en train de se concrétiser pour le joueur de l’OM.

Sanson prend la direction de l’Angleterre

Comme l’a révélé Le Phocéen mercredi, Morgan Sanson devrait bel et bien prendre la direction de l’Angleterre au cours de l’été, et Tottenham tiendrait d’ailleurs la corde dans ce dossier puisque José Mourinho apprécierait beaucoup le profil du milieu de terrain de l’OM, également ciblé par West Ham et Crystal Palace. À noter que le club phocéen réclamerait pas moins de 35M€ dans ce dossier.