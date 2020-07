Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prépare un gros coup !

Publié le 16 juillet 2020 à 3h30 par A.M.

En quête d'un renfort offensif, André Villas-Boas est passé aux choses sérieuses pour M'Baye Niang.

Après avoir bouclé l'arrivée de Pape Gueye, André Villas-Boas semble en train de finaliser le prêt de Leonardo Balerdi en provenance du Borussia Dortmund. Par conséquent, avec un milieu de terrain à vocation défensive et un défenseur centrale, l'entraîneur de l'OM aurait la moitié du travail sur le mercato. En effet, en plus de ces deux postes, le technicien portugais souhaiterait attirer un latéral gauche et un attaquant polyvalent. Pour renforcer son secteur offensif, c'est d'ailleurs M'Baye Niang qui semble être la grande priorité.

Villas-Boas accélère pour Niang