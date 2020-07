Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire de l’OM a été soulagé pour Villas-Boas…

Publié le 16 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Pensant au départ suite à celui d’Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas est finalement revenu sur sa décision, acceptant de rester à l’OM. De quoi soulager le vestiaire comme l’a fait savoir Steve Mandanda.

Pendant quelques jours, l’OM a tremblé en attendant la réponse d’André Villas-Boas. En effet, suite au départ d’Andoni Zubizarreta, à qui il avait lié son avenir, le Portugais était annoncé loin de la Canebière. Finalement, après une longue réflexion, le Special Two a fait le choix de rester à l’OM, notamment pour disputer la Ligue des Champions, honorant alors sa dernière année de contrat. Sur la Canebière, on a donc poussé un ouf de soulagement, y compris dans le vestiaire de Villas-Boas. Comme l’a assuré Steve Mandanda, cette décision a été accueillie avec joie en interne.

« On est content »