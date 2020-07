Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une avancée pour la vente de l'OM ? Ajroudi répond encore au clan McCourt !

Publié le 16 juillet 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que l'entourage de Frank McCourt s'évertue à démentir les rumeurs de vente de l'OM, Mohamed Ayachi Ajroudi persiste et signe.

« Il n'y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n'est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation ». La porte-parole de Frank McCourt n'a pas caché sa colère face au comportement de Mohamed Ayachi Ajroudi qui multiplie les sorties médiatiques afin de pousser le Bostonien de vendre l'OM. Mais ce coup de gueule n'a visiblement pas été suffisant puisque l'homme d'affaires franco-tunisien en a rajouté un couche.

