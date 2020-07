Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Lautaro Martinez, le Barça a un autre gros chantier à résoudre !

Publié le 15 juillet 2020 à 20h30 par T.M.

Depuis plusieurs semaines désormais, le FC Barcelone négocie avec l’Inter Milan pour l’arrivée de Lautaro Martinez. Un dossier qui avancerait doucement, mais les Catalans pourraient bien avoir gain de cause au final. Pour autant, après cette opération, le recrutement du Barça ne devrait pas s’arrêter là.

Le FC Barcelone prépare la saison prochaine. Et si Quique Setien reste à son poste, il pourra notamment s’appuyer sur Miralem Pjanic. Il y a quelques jours, le club catalan est tombé d’accord avec la Juventus pour l’arrivée du Bosnien, alors qu’Arthur Melo a lui fait le chemin inverse. Un premier renfort pour le Barça qui n’espère pas en rester là et ce malgré des difficultés financières. Ainsi, cela fait désormais de longues semaines que les Blaugrana négocient avec l’Inter Milan pour Lautaro Martinez, annoncé comme le successeur de Luis Suarez. Les négociations sont difficiles, mais un accord pourrait finalement tomber autour d’un deal comprenant Junior Firpo et 70M€. Mais reste désormais à trouver cette somme. Pour cela, le FC Barcelone mise sur plusieurs pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. Un chantier qui pourrait notamment totalement chambouler la défense centrale de Quique Setien.

Umtiti et Todibo vers la sortie !

Au FC Barcelone, Clément Lenglet et Gerard Piqué forment actuellement la charnière centrale. Mais c’est derrière eux que cela devrait bouger. Tout d’abord avec Samuel Umtiti. Après avoir gagné le coeur des socios en quelques mois, le Français, arrivé en 2016 en Catalogne, est aujourd’hui poussé vers la sortie. Miné par de nombreux pépins au genou, le champion du monde n’est plus que l’ombre de lui même. Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, le Barça souhaiterait donc mettre fin à cette aventure qui tourne mal, cherchant désormais à se débarrasser d’Umtiti que ce soit dans le cadre d’un prêt ou d’un transfert définitif. Et l’ancien Lyonnais ne devrait pas être le seul central à quitter le Camp Nou cet été. En effet, Jean-Clair Todibo serait lui aussi sur la liste des départs. Après un prêt de 6 mois à Schalke 04, l’ancien de Toulouse ne devrait pas s’éterniser et son départ serait imminent. Reste maintenant à trouver preneur. Et comme Le 10 Sport vous l’a révélé, du côté du PSG, Leonardo a notamment pris des renseignements sur Todibo.

Araujo promu, un nouveau défenseur attendu

Avec ces départs annoncés de Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo, le FC Barcelone va donc devoir se renouveler en défense centrale. Des changements sont donc attendus et cela pourrait commencer en interne. En effet, Ronald Araujo devrait recevoir une promotion dans la hiérarchie, lui qui a d’ailleurs eu un peu de temps de jeu à se mettre sous la dent lors des dernières rencontres du Barça. Mais reste à trouver un 4ème joueur pour assurer une rotation pleine. Et pour cela, la direction barcelonaise pourrait bien aller trouver son bonheur sur le marché. Depuis plusieurs jours désormais, il est notamment question d’un intérêt pour Eric Garcia. Formé à La Masia, le joueur de 19 ans évolue actuellement à Manchester City, où il n’a d’ailleurs plus qu’un an de contrat. Sera-t-il donc le complément dans la défense centrale du Barça ? Ce mercredi, Mundo Deportivo glisse en tout cas un nouveau nom : Pau Torres. Ce dernier évolue actuellement à Villarreal, qui n'entend pas négocier à la baisse son joueur qui dispose d'une clause libératoire à 65M€.