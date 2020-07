Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas s’attaquerait à un joueur du FC Barcelone !

Publié le 16 juillet 2020 à 18h15 par La rédaction

À la recherche d’un remplaçant face aux possibles départs de Bouna Sarr et d’Hiroki Sakai, André Villas-Boas se serait renseigné sur un joueur du FC Barcelone.

Malgré une qualification en Ligue des Champions, l’OM ne présente pas une bonne situation économique. Le club phocéen doit réaliser plus de 60M€ de ventes afin de remettre ses comptes dans le vert et éloigner la menace du fair-play financier. Pour y parvenir, certains cadres d’André Villas-Boas pourraient être sacrifiés à l’image de Bouna Sarr ou d’Hiroki Sakai. Des départs qu’il faudra compenser et l'OM aurait activé une piste menant au FC Barcelone…

Wagué ciblé par Villas-Boas ?

En effet, selon les informations du journaliste Nicolas Cuoco, l’OM serait intéressé par le défenseur droit du FC Barcelone : Moussa Wagué. Le latéral sénégalais connaît bien la Ligue 1 car il a déjà été prêté cet hiver à Nice mais n'a pas eu l'occasion d'énormément se montrer chez les Aiglons. Selon le journaliste français, des discussions auraient déjà débuté entre les deux clubs pour parvenir à un accord sur un prêt avec option d’achat. Affaire à suivre...