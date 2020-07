Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Lihadji est prêt à succéder à Nicolas Pépé

Publié le 17 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Ayant fait le choix de signer son premier contrat pro au LOSC, Isaac Lihadji s’est dit prêt à marcher dans les traces d’un certain Nicolas Pépé.

Annoncé comme l’un des plus grands talents du centre de formation de l’OM, Isaac Lihadji va toutefois continuer sa carrière loin de la Canebière. N’ayant pas réussi à trouver d’accord avec les Phocéens pour la signature de son premier contrat pro, l’ailier de 18 ans a finalement été convaincu par le projet exposé par le LOSC. C’est donc chez les Dogues que Lihadji a choisi de signer pro, souhaitant ainsi continuer à progresser sous les ordres de Christophe Galtier. Et dans le nord de la France, le talent français a fait un premier choix fort en récupérant le numéro 19, précédemment porté par Nicolas Pépé. Une pression qu’il est prêt à assumer.

« Je me sens capable de porter ce maillot »