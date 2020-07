Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau renfort assuré pour Quique Setien ?

Publié le 17 juillet 2020 à 1h30 par H.G.

Prêté au Real Valladolid cette saison, Matheus Fernandes va faire son grand retour au FC Barcelone cet été. Et il se pourrait qu’il n’ait pas l’intention d’en repartir de sitôt.

Recruté l’hiver dernier par le FC Barcelone à Palmeiras contre 7M€ + 3M€ de bonus, Matheus Fernandes a été prêté dans la foulée au Real Valladolid. Le milieu brésilien âgé de 22 ans, dont la clause libératoire au Barça s’élève à 500M€, n’a malheureusement joué qu’un seul match en raison de la pause de la Liga induite par la pandémie de COVID-19. Ainsi, Matheus Fernandes n’a pu faire ses débuts avec le club présidé par Ronaldo que le 20 juin dernier face à l’Atlético de Madrid. Et il se pourrait que cette première rencontre soit l’une des rares du Brésilien avec le Real Valladolid dans la mesure où le directeur sportif des Pucelanos , Miguel Ángel Gómez, a expliqué que le natif d’Itaboraí avait en tête le projet de rester au Barça la saison prochaine alors que son prêt va prendre fin.

« Matheus a envie de rester dans la première équipe de Barcelone »