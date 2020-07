Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel rétablit certaines vérités pour Stéphane Ruffier !

Publié le 17 juillet 2020 à 0h00 par La rédaction

Existent-ils des tensions en interne après la décision de l'ASSE pour Stéphane Ruffier ? Interrogé sur ce dossier chaud des Verts, Claude Puel a tenu à mettre les choses au point.

Stéphane Ruffier ne traverse clairement pas une période très facile avec l'ASSE. En plus d’avoir perdu sa place de numéro un au court de la saison, le portier des Verts a été récemment mis à pied à titre conservatoire. De quoi jeter un froid sur l'avenir de Ruffier dans le Forez, mais cela susciterait aussi certaines tensions en interne. Après avoir évoqué l’avenir de son gardien, Claude Puel n’a pas hésité à rappeler qu'il n'y avait aucun problème.

« De l'intérieur il n'y a aucun problème. »