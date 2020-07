Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel va tenter un coup totalement improbable avec Ruffier !

Publié le 16 juillet 2020 à 9h00 par A.M.

Au cœur d'un conflit avec l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier est dans une impasse pour son avenir. Les Verts souhaiteraient le libérer en lui proposant une rupture à l'amiable. Une démarche osée compte tenu du contexte.

La situation de Stéphane Ruffier est toujours plus tendue à Saint-Etienne. Après avoir été relégué dans la hiérarchie des gardiens au profit de Jessy Moulin, l'ancien Monégasque est entré en conflit avec ses dirigeants. Avant l'arrêt de la saison, son agent n'a pas hésité à violemment critiquer Claude Puel et la direction des Verts. Depuis, la situation n'a cessé de se tendre au point d'atteindre le point de non retour, puisque mercredi, un huissier de justice attendait Stéphane Ruffier au centre d’entrainement de l’ASSE, avant le match contre Charleroi, afin de lui interdire l'accès aux structures stéphanoises. Une situation qui a bien évidemment une influence sur l'avenir du portier français.

L'ASSE pourrait proposer une rupture à l'amiable à Ruffier