Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier dézingue Leonardo sur son départ du club !

Publié le 16 juillet 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Visiblement très agacé par le positionnement de Leonardo depuis son départ du PSG fin juin, en fin de contrat, Thomas Meunier n’a pas hésité à prendre la parole pour s’en prendre au directeur sportif du club de la capitale.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le PSG fin juin, Thomas Meunier (28 ans) a quitté librement le Parc des Princes pour s’engager avec le Borussia Dortmund. Pendant quelque temps, Leonardo aurait tenté une manœuvre auprès du club allemand afin de se faire prêter Meunier en août prochain, pour terminer la campagne de Ligue des Champions, mais cette option a rapidement été avortée. Interrogé par l’ Agence de presse allemande , l’international belge livre ses vérités à ce sujet et en profite pour régler ses comptes avec Leonardo sur les circonstances de son départ du PSG.

« Leonardo voulait que je joue au PSG quasiment gratuitement »