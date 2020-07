Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision importante prise pour l'avenir de ce grand espoir ?

Publié le 17 juillet 2020 à 0h30 par La rédaction

Prêté cette saison au Betis Séville, Carles Alena va revenir au FC Barcelone cet été. Et visiblement, le milieu de terrain espagnol ne devrait pas repartir de Catalogne.

Actuellement prêté au Betis Séville pour accumuler de l’expérience, Carles Aleñá est considéré comme un grand espoir catalan. Auteur d’un but et deux passes décisives toutes compétitions confondues avec le club de Nabil Fekir, le milieu espagnol a déjà attiré les regards de certains clubs qui seraient prêts à le recruter. Toutefois, Carles Aleñá a déclaré à maintes reprises qu’il veut s’imposer à Barcelone et convaincre Quique Setién de l'intégrer dans ses plans pour l’année prochaine. Une volonté qui aurait été entendue par la direction barcelonaise...

Carles Aleñá aura sa chance !