Mercato - PSG : Monchi fait le forcing pour un cadre de Tuchel !

Publié le 17 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel devra faire sans Edinson Cavani, Thomas Meunier et Thiago Silva la saison prochaine, l’entraîneur du PSG pourrait bien perdre un autre joueur important durant l’été.

A quoi ressemblera le PSG la saison prochaine ? Durant cet été, Leonardo aura du pain sur la planche, notamment au rayon des arrivées. Après avoir acté le renfort définitif de Mauro Icardi, le directeur sportif parisien cherche d’autres nouveaux joueurs, notamment au milieu de terrain et en défense centrale. Quid également des départs ? Pour le moment, Thomas Meunier, Edinson Cavani, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche sont déjà partis tandis que Thiago Silva doit faire ses valises après la campagne en Ligue des Champions. D’autres joueurs pourraient encore partir à l’instar de Julian Draxler, mais aussi Juan Bernat.

Bernat de retour en Espagne