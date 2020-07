Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand danger à prévoir pour l’avenir de Juan Bernat ?

Publié le 16 juillet 2020 à 17h30 par T.M.

Arrivé en 2018 au PSG, Juan Bernat est aujourd’hui l’un des cadres de Thomas Tuchel. Toutefois, en ce qui concerne l’avenir du latéral espagnol, Leonardo pourrait bien avoir certains maux de tête. Explications.

Les doutes ont été nombreux à l’arrivée de Juan Bernat au PSG, et ce même si l’Espagnol n’a pas coûté très cher au club de la capitale. Débarqué en provenance du Bayern Munich, le latéral gauche a toutefois rapidement su faire démentir ses détracteurs se montrant notamment décisif dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions. A 27 ans, Bernat est ainsi aujourd’hui l’un des cadres de Thomas Tuchel et pour lui tout se passe pour le mieux dans la capitale. « J’ai envie de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici. Mais il va falloir que j'apprenne le français », lâchait même dernièrement le joueur formé à Valence. Problème, Juan Bernat n’a plus qu’une année de contrat, ce qui suscite forcément des interrogations sur son avenir sous le maillot du PSG.

Quid d’une prolongation ?

Alors que Juan Bernat espère donc continuer encore longtemps avec le PSG, cela passera forcément par une prolongation, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2021. L’été prochain, l’Espagnol pourrait alors être libre. Et pour le moment, ce nouveau bail ne semble pas du tout être d’actualité pour le joueur de Thomas Tuchel ainsi que Leonardo. En effet, selon les informations de La Colina de Nervion , les négociations pour une prolongation de Bernat seraient actuellement en stand-by, mais pas rompues. Il pourrait donc falloir se montrer patient pour espérer voir l’ancien du Bayern Munich signer un nouveau contrat avec le club de la capitale. Mais pour Leonardo, il pourrait falloir rapidement s’activer car de nombreux cadors européens seraient à l’affût pour espérer Juan Bernat.

Bernat a de grands prétendants !