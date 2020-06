Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Juan Bernat annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 17 juin 2020 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 17 juin 2020 à 8h47

Alors qu’il fait partie des éléments les plus utilisés depuis l’arrivée de Thomas Tuchel au PSG, Juan Bernat affiche son envie de rester encore longtemps dans la capitale.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Juan Bernat (27 ans) n’a donc plus qu’une année d’engagement avec le club de la capitale et devra prochainement prendre un choix décisif pour son avenir. Le latéral gauche espagnol, recruté en 2018 par Thomas Tuchel en provenance du Bayern Munich, a d’ailleurs été récemment annoncé dans le viseur de cadors étrangers tels que le FC Barcelone et la Juventus. Mais Bernat semble avoir les idées claires pour son avenir au PSG.

« Envie de rester longtemps à Paris »